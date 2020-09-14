В России за сутки выявили 5 509 заразившихся коронавирусом

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 5 509, до 1 068 320, сообщили журналистам в понедельник в оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

Это максимальное значение с 30 июля, когда штаб так же сообщил о 5 509 выявленных случаях. По данным штаба, суточный прирост в относительном выражении не превышает 0,5% уже 30 дней подряд.

Наименьшие темпы прироста за сутки зафиксированы в Ненецком и Чукотском АО (по 0%), в Московской и Смоленской областях (по 0,2%), в Москве, Республике Татарстан, Чувашской Республике, Тульской, Омской и Курской областях (по 0,3%). Новые 696 случаев заражения выявлены в Москве, 199 в Санкт-Петербурге, 163 в Московской области, 160 в Ростовской области, 147 в Нижегородской области. Всего в настоящее время в РФ продолжают лечение 170 985 человек.

Число вылечившихся пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус, возросло в России на 2 475 за сутки, всего выздоровели 878 700 человек. Согласно данным штаба, доля выздоровевших превысила 82,2% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса увеличилось в России за сутки на 57 против 94 днем ранее, всего от инфекции умерли 18 635 пациентов. Согласно данным штаба, общее число умерших составило 1,74% от всех заразившихся в России.