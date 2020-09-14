Коэффициент распространения коронавируса в России держится на отметке 1,05

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в понедельник остался на уровне предыдущего дня и составил 1,05. В Москве этот показатель за сутки снизился на 0,02 и равен единице, следует из подсчетов ТАСС на основе данных оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием.

Только в двух из десяти регионов с наибольшим количеством заболевших коэффициент остается меньше единицы. В Санкт-Петербурге, где впервые за неделю выявили менее 200 случаев заражения за сутки, и в Красноярском крае он составил 0,98.

В Иркутской области, как и в Москве, показатель равен единице. Еще в шести регионах он выше этой отметки. Это Нижегородская область (1,01), Воронежская область (1,02), Ханты-Мансийский автономный округ (1,03), Ростовская область (1,05), Подмосковье (1,06) и Свердловская область (1,07).

Показатель отражает рост заболеваемости в стране в последние дни: начиная с 4 сентября в России выявляют более 5 000 новых случаев заражения коронавирусом в сутки. В последний раз подобная статистика регистрировалась в первой половине августа.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при принятии решений по возобновлению регулярного пассажирского сообщения с зарубежными странами. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, открывать границу для конкретного государства можно, если коэффициент там в течение недели не превышает 1.