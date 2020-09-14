Рособрнадзор пока не планирует отменять ОГЭ в текущем учебном году

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Рособрнадзор пока не планирует отменять основные государственные экзамены (ОГЭ) для 9-х классов в текущем учебном году, но все зависит от эпидемиологической ситуации. Об этом сообщил в понедельник глава Рособрнадзора Анзор Музаев на пресс-конференции по всероссийским проверочным работам (ВПР).

"По всем прогнозам говорили, что напряженная обстановка (в связи с пандемией коронавируса - прим. ТАСС) будет сохраняться до весны следующего года максимум. Мы планируем, что летом ОГЭ состоится. Но <…> мы можем планировать, а ситуация с распространением [вируса] пока для всех необъяснима", - сказал Музаев, отвечая на вопрос ТАСС.

Он уточнил, что ведомство будет готовить контрольно-измерительные результаты к экзаменам.

Всероссийские проверочные работы - это итоговые контрольные, которые проводятся в школах по завершении обучения в классе. Они проходят по отдельным предметам для оценки уровня знаний учеников с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов.

ВПР были перенесены на начало нового учебного года из-за пандемии коронавируса. По словам министра просвещения РФ Сергея Кравцова, за контрольные работы оценки ставить не будут, они нужны для диагностики уровня знаний школьников.