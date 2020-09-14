Мишустин поздравил директора музея-заповедника "Царское село" с юбилеем

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил директора Государственного музея-заповедника "Царское село" Ольгу Таратынову с юбилеем.

"Многие годы вы возглавляете знаменитый музей-заповедник "Царское село", бережно сохраняете исторический облик его дворцов и парков, уникальные коллекции произведений искусства, открываете миллионам людей удивительную красоту и особую атмосферу этих заповедных мест", - говорится в телеграмме главы кабмина, опубликованной в понедельник на сайте правительства.

Премьер также отметил широкую научно-исследовательскую и реставрационную деятельность по воссозданию интерьеров дворцов, шедевров паркового зодчества и произведений церковного искусства. "Знаменитые архитектурные памятники и ценные экспонаты обретают вторую жизнь", - говорится в поздравлении Мишустина.

Директор музея-заповедника "Царское село" Ольга Таратынова вступила в эту должность в 2008 году после смерти супруга, Ивана Саутова, руководившего учреждением в 1987-2008 годах.

Царскосельский музей-заповедник, бывшая парадная резиденция российских императоров, основанная Петром Великим для его жены Екатерины I, в наши дни является одним из самых популярных туристических объектов России, в 2019 году его посетили более 4 млн человек. Наиболее популярными туристическими объектами заповедника являются Екатерининский дворец с Янтарной комнатой, павильон Агатовые комнаты и музей Первой мировой войны в Ратной палате.