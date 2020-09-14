{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Мужчина залез на крышу Александро-Невской лавры в Петербурге и отказывается спускаться

Как сообщает источник в оперативных службах, в руках у мужчины находится предмет, похожий на нож

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 сентября. /ТАСС/. Мужчина забрался на крышу одного из зданий Александро-Невской лавры в Санкт-Петербурге и отказывается спускаться. Как сообщили ТАСС в управлении МВД по городу и Ленинградской области, на месте работают сотрудники полиции, которые ведут с ним переговоры.

"Сотрудники полиции ведут переговоры с мужчиной, который забрался на крышу одного из строений Александро-Невской лавры. По предварительным данным, мужчина находится в неадекватном состоянии, возможно, ему потребуется медицинская помощь", - сказал представитель ведомства.

Как сообщили ТАСС в главке МЧС по Петербургу, на месте также дежурят спасатели и психологи. О том, какие требования выдвигает мужчина и почему отказывается спускаться, в ведомствах не уточнили.

По информации источника в оперативных службах, мужчина забрался на крышу еще ночью, в руках у него находится предмет, похожий на нож.

Александро-Невская лавра - мужской православный монастырь в Санкт-Петербурге.

Теги
РоссияСанкт-Петербург
Пандемия COVID-19
В Испании начинаются первые клинические испытания вакцины от коронавируса
По данным АВС, речь идет о препарате, разработанном компанией Johnson & Johnson
Читать полностью