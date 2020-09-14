Комитет Госдумы одобрил отмену госпошлин за водительские удостоверения для призывников

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, предусматривающий освобождение военнослужащих от уплаты госпошлин за получение водительского удостоверения в том случае, если они получили по направлению военного комиссариата соответствующую военно-учетную специальность, предполагающую управление транспортными средствами или самоходными машинами. Документ был инициирован группой депутатов Госдумы.

Кроме того, предлагается освободить от уплаты госпошлины военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, за выдачу им национального водительского удостоверения категории "D" и подкатегории "D1".

Сейчас госпошлины за право управления транспортными средствами и самоходными машинами составляют от 500 до 3000 рублей, отмечается в пояснительной записке. "Указанные суммы для граждан, подлежащих призыву на военную службу, как правило, не имеющих собственного заработка, являются существенными, а их взимание является социально несправедливым и не способствует повышению престижа прохождения военной службы по призыву", - считают авторы документа.

Правительство РФ поддержало законопроект.