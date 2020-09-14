В Курскую область поступила первая партия вакцины от коронавируса

ТАСС, 14 сентября. Тестовая партия вакцины от коронавируса поступила в Курскую область, первыми прививку получат медицинские работники. Вакцинация начнется уже 15 сентября, сообщил замгубернатора региона по вопросам здравоохранения Андрей Белостоцкий на заседании администрации области в понедельник.

"Что касается вакцины от COVID-инфекции, да, в субботу вечером у нас поступила первая вакцина. Их немного - 84 дозы вакцины, это первая тестированная проба, насколько регионы готовы к получению вакцины, есть ли у них холодильные шкафы. После этого будут большие партии. Мы с завтрашнего дня будем вакцинировать медработников", - сообщил Белостоцкий.

По данным оперштаба на 14 сентября, в Курской области зарегистрировано 7 529 случаев заболевания коронавирусом, из них 6 339 человек выздоровели, 54 умерли.

20 августа сообщалось, что в Курскую область к концу сентября поступит первая партия вакцины от коронавируса - порядка 3,8 тыс. доз. Прежде всего, прививать будут медиков, правоохранителей, учителей, а также представителей старшего поколения.

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, получившую название "Спутник V". Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ и прошел клинические испытания в июне-июле. Он основан на уже известной платформе, на которой были созданы еще несколько вакцин.