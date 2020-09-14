Всероссийские проверочные работы напишут около 6 млн учеников

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Всероссийские проверочные работы (ВПР) будут писать около 6 млн школьников, сообщил директор Федерального института оценки качества образования Сергей Станченко на пресс-конференции по ВПР в понедельник.

"Если про отдельных участников говорить, <...> то если в ближайший месяц все будет идти так, как идет сейчас, без каких-то существенных резких изменений, то мы ожидаем более 6 млн участников", - сказал он.

Всероссийские проверочные работы - это итоговые контрольные, которые проводятся в школах по завершении обучения в классе. Они проходят по отдельным предметам для оценки уровня знаний учеников с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов.

ВПР были перенесены на начало нового учебного года из-за пандемии коронавируса. По словам министра просвещения РФ Сергея Кравцова, за контрольные работы оценки ставить не будут, они нужны для диагностики уровня знаний школьников.