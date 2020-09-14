Врачи считают, что заявления об отравлении Навального расходятся с клинической картиной

ТАСС, 14 сентября. Заявления правительства Германии об отравлении Алексея Навального веществом группы "Новичок", наличие которого в его анализах подтвердили три независимые лаборатории, расходятся с клинической картиной состояния пациента. С позиции доказательной медицины данных об отравлении у Навального на момент госпитализации в больницу в Омске не было, сообщил ТАСС главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев.

"Ни в клинике, ни в диагностике, ни в течение заболевания ничего подобного (данных об отравлении - прим. ТАСС) не было у пациента. Мы исходим из понятия доказательной медицины: первое - само происшествие, так называемая токсикологическая ситуация, [второе -] наличие клинической картины течения заболевания, третье - судебно-химическое исследование, ни один из этих трех столпов в нашем конкретном случае никак не проявился", - сказал Сабаев, отметив, что в России анализы Навального проводились в нескольких лабораториях экспертного класса с применением самого современного оборудования и методик исследований.

Кабмин ФРГ в понедельник распространил сообщение о том, что немецкие власти попросили европейских партнеров провести проверку проб, взятых у Навального, и три независимые лаборатории подтвердили наличие в его анализах вещества из группы "Новичок".