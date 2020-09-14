В Испании начинаются первые клинические испытания вакцины от коронавируса

МАДРИД, 14 сентября. /ТАСС/. Первые клинические испытания вакцины от нового коронавируса начинаются в понедельник в Испании. Об этом сообщила газета ABC .

По ее информации, речь идет о препарате, разработанном компанией Johnson & Johnson. В понедельник испытания стартуют в больнице Маркиза де Вальдесильи в Сантандере, во вторник они начнутся в двух мадридских центрах. Это вторая стадия исследования, в которой в общей сложности примут участие 190 добровольцев, разделенных на две группы: лица от 18 до 55 лет и люди старше 65 лет.

Ожидается, что первая стадия вакцинации продлится неделю, в целом вторая фаза испытаний будет продолжаться от четырех до шести месяцев. Предварительные результаты клинических тестов могут быть известны уже через полгода. Помимо Испании, аналогичные исследования пройдут в Бельгии и Германии. В общей сложности в трех странах в них примут участие 550 добровольцев.

С начала распространения коронавируса в Испании было выявлено более 566 тыс. заболевших, свыше 29 тыс. пациентов умерли. В середине марта в стране был введен режим повышенной готовности. Эта мера позволила ограничить передвижение населения. Действие режима завершилось 21 июня.

Темпы распространения коронавируса в Испании стали вновь стремительно расти после смягчения ограничений в стране. Сейчас в королевстве все чаще фиксируют локальные вспышки заболевания. В этой связи региональные власти разных автономных областей вынуждены вновь вводить более строгие карантинные меры.