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Пандемия COVID-19

Швеция отменила рекомендации воздерживаться от поездок в Великобританию

Ранее Швеция объявила о смягчении введенных из-за пандемии ограничений в отношении 27 европейских стран

СТОКГОЛЬМ, 14 сентября. /ТАСС/. Шведский МИД принял решение с 14 сентября отменить рекомендации воздерживаться от поездок в Великобританию. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении ведомства в Twitter.

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"С 14 сентября отменяется рекомендация избегать без необходимости поездки в Великобританию", - отмечается в сообщении.

Ранее Швеция объявила о смягчении введенных из-за пандемии ограничений в отношении 27 европейских стран. Еще для ряда стран континента рекомендации воздерживаться от поездок остаются в силе до 23 сентября. Для стран, не входящих в ЕС, Европейскую экономическую и Шенгенскую зоны, ограничения действуют до 15 ноября.

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ШвецияВеликобританияПандемия COVID-19
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