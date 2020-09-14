Минздрав России придерживается принципа добровольной вакцинации против коронавируса

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Минздрав России придерживается принципа добровольной вакцинации граждан против новой коронавирусной инфекции. При этом иммунизация является очень важным и эффективным инструментом защиты от коронавируса в первую очередь лиц из групп риска, сообщил ТАСС в понедельник помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

Ранее Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения (ЦНИИОИЗ) Минздрава РФ опубликовал доклад, в котором указывается, что государство вправе устанавливать условия осуществления мер социальной поддержки. Однако, по мнению экспертов института, для медицинских работников обязательным условием для получения социальной поддержки следует установить вакцинацию против нового коронавируса. В докладе также отмечается, что "исключения могут касаться выявленных у работников противопоказаний и иных объективных причин".

"Отдельные эксперты высказывают различные мнения относительно важных аспектов охраны здоровья граждан. Минздрав, безусловно, внимательно изучает все предложения экспертов, тем не менее твердо придерживаясь принципа добровольности вакцинации. В то же время хотел бы подчеркнуть, что сохранение жизни и здоровья граждан, их защита от новой коронавирусной инфекции является для нас приоритетом. Поэтому на данном этапе вакцинация граждан, входящих в группу риска по COVID-19, в том числе медицинских работников, представляется важным и эффективным инструментом их защиты", - сказал Кузнецов.

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, которая получила название "Спутник V". Препарат был разработан Центром им. Гамалеи. Он основан на уже известной платформе, на которой создали еще ряд вакцин. Как отметили в Минздраве, опыт применения подобных препаратов показывает, что они способны давать длительный иммунитет - до двух лет.

9 сентября министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что стартовала третья фаза клинических исследований "Спутник V". Он отметил, что Россия - первая в мире страна, которая также запускает информационный ресурс и приложение по сопровождению лиц, которым будет сделана прививка.