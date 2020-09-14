Российский центр в Брюсселе фиксирует быстрый рост интереса студентов из ЕС к учебе в РФ

БРЮССЕЛЬ, 14 сентября. /Корр. ТАСС Денис Дубровин/. Российский центр науки и культуры (РЦНК) в Брюсселе фиксирует быстрый рост популярности учебы в России среди студентов Бельгии и других стран Евросоюза. Об этом рассказала в понедельник в интервью ТАСС руководитель центра Вера Бунина. Она подчеркнула, что особый интерес местные студенты проявляют к обучению в вузах России в сфере медицины, юриспруденции, по техническим дисциплинам.

"Еще сравнительно недавно в Россию из Бельгии ездили учиться единицы. Сейчас к нам поступают десятки обращений, и это далеко не предел. Процесс быстро развивается, в частности за счет адаптации российских вузов и предложения иностранным студентам все более широких возможностей и программ. В этом учебном году мы рассчитываем на увеличение числа студентов, едущих в Россию, если это позволят санитарные ограничения, и ожидаем также увеличения числа квотных мест для них", - отметила она, подчеркнув, что речь идет как о студентах из числа российских соотечественников в Европе, так и о европейской молодежи, не имеющей к диаспоре никакого отношения.

Образование - это рынок и технологии

"Усиление позиций российского образования в Европе крайне важно не только с точки зрения укрепления позиций русского языка и повышения уровня знаний о нашей стране за рубежом. Оно также обеспечивает продвижение российских технологий, наших новых продуктов на мировых рынках. Когда мы говорим, что в Европе востребовано наше образование в сфере медицины или высоких технологий, это значит, что востребованы наши наработки и наши методы", - отметила Бунина.

"Что касается сферы гуманитарных наук, работа здесь позволяет решать одну из главных проблем России в Западной Европе: о нас очень многого не знают, мы до сих пор, как ни парадоксально, - огромная неизвестная страна, и эти информационные пустоты активно используют наши оппоненты. Именно обучение молодых граждан западного мира в России позволяет обеспечить проецирование умной силы, продвижение тезиса, что мы живем в одном мире, на одном континенте и что у нас общее будущее", - подчеркнула директор РЦНК.

Будущее в России

"В Брюсселе РЦНК представляет программу Future in Russia ("Будущее в России"), в которой участвуют более 450 вузов РФ. В ней представлены все регионы, направления, специализации. Для Западной Европы особенно интересны вузы, где есть программы преподавания на английском языке, - это наши технологические, медицинские и юридические учебные заведения. Именно эти направления сейчас особенно востребованы среди европейцев, - подчеркнула Бунина. - Если же говорить о молодежи из российской диаспоры, то для них появляется дополнительный бонус обучения и общения со своими сверстниками на исторической родине".

По ее словам, англоязычные программы в российских вузах должны иметь модульный формат, "поскольку уехать на весь курс в Россию на 4-5 лет и даже на год западным европейцам обычно сложно". Их интересуют курсы на 2-3 месяца, максимум полгода. "Стоимость обучения зависит от продолжительности модуля обучения, но эти цены всегда вполне конкурентны по сравнению с обучением в Западной Европе, - отметила директор РЦНК. Также существует программа Россотрудничества под названием "Новое поколение". Она предусматривает специализированные стажировки, участие в профильных конференциях, профессиональных салонах и симпозиумах.

"Если бельгийский студент хочет пройти обучение в российском вузе, ему нужно заполнить онлайн-заявку на портале Future in Russia и обратиться в Российский центр, который может предоставить бесплатное квотное место в вузе. Эти места распределяются для иностранных студентов через систему Россотрудничества. В этом случае вуз предоставляет бесплатное обучение и даже помогает с общежитием. Вопрос, подходит ли человек под квотное место, решается по итогам рассмотрения его заявки и собеседования, которое проводится и с Культурным центром, и с вузом. Именно российский вуз принимает окончательное решение, заинтересован ли он в конкретном студенте", - рассказала Бунина.

Помимо распространения онлайн-информации об образовании в России, РЦНК проводит в Брюсселе как презентации отдельных российских вузов, так и целые ярмарки учебных заведений. "Такая ярмарка должна была пройти этой осенью, но из-за пандемии она перенесена на следующий год", - сообщила руководитель центра. Кроме того, РЦНК ведет работу по сопровождению переговоров университетов Европы с российскими вузами по взаимному признанию дипломов и организации совместных учебных программ.