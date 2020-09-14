Экскурсионный маршрут по главной олимпийской арене открылся в Сочи

СОЧИ, 14 сентября. /ТАСС/. Новый экскурсионный маршрут по олимпийской арене открылся в Сочи. Об этом говорится на официальном сайте администрации Краснодарского края.

"В Сочи открылся экскурсионный маршрут по главной олимпийской арене. Гостей принимает знаменитый стадион "Фишт", где проходили церемонии открытия и закрытия Олимпиады, а также матчи Чемпионата мира по футболу", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на каждой локации посетители смогут сделать фото и задать экскурсоводам вопросы. Забронировать экскурсию можно на сайте стадиона "Фишт".

"В ходе экскурсии гости узнают историю уникального олимпийского объекта, а также интересные факты об устройстве и работе стадиона. Экскурсия проходит через раздевалки спортсменов, микс-зону, кромку поля и выставочную зону истории стадиона", - сообщили в министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.

Олимпийский парк, где расположен стадион "Фишт" примечателен тем, что его ежегодно посещают сотни тысяч туристов. Здесь проводится Российский инвестиционный форум, российский этап Гран-при "Формула-1", а также десятки других крупных событий.

"Фишт" был построен в 2013 году в рамках реализации программы строительства олимпийских объектов и развития Сочи как горноклиматического курорта. Он вмещает 45 тыс. зрителей и является многофункциональной ареной. Сейчас на стадионе проводит домашние матчи футбольный клуб "Сочи". Помимо спортивных турниров, стадион принимает соревнования в рамках социальных проектов.