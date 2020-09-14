Проект мурманского экотехнопарка победил в конкурсе АСИ и заинтересовал другие регионы

МУРМАНСК, 14 сентября. /ТАСС/. Мурманский проект по созданию регионального экотехнопарка по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) победил во Всероссийском конкурсе Агентства стратегических инициатив (АСИ) и будет тиражирован в другие регионы России. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба правительства Мурманской области.

"Проект "Создание регионального экотехнопарка по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) на основе концессии" победил в номинации "Экология и бережное отношение к природе" Всероссийского конкурса Агентства стратегических инициатив по лучшим практикам и инициативам социально-экономического развития регионов. Проект опубликован на платформе обмена успешным опытом "Смартека" и уже заинтересовал некоторые регионы, например, ХМАО", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, проектная годовая мощность полигона ТКО - не менее 250 тыс. тонн отходов, мусоросортировочного комплекса - не менее 180 тыс. тонн, мусороперегрузочных станций - каждая не менее 23 тыс. тонн. Учитывая работу действующего на территории региона завода термической обработки отходов, это позволяет покрыть потребность всего Кольского полуострова в объектах обращения с мусором и со временем ликвидировать все устаревшие объекты размещения ТКО. В правительстве подчеркнули, что Мурманская область - единственный регион в Арктической зоне России, где созданы подобные мощности.

"Ввод в эксплуатацию современных объектов мусоросортировочного комплекса и полигона на сегодняшний день позволил нам закрыть крупнейшую свалку в северной части региона. Для дальнейшей ликвидации не соответствующих современным требованиям объектов размещения ТКО и улучшения экологической ситуации в целом планируется перенаправление на указанные объекты в том числе потоков ТКО из центрального и южного районов области", - приводятся в сообщении слова министра энергетики и ЖКХ Мурманской области Дмитрия Латышева.

Мурманская область перешла на новую систему обращения с отходами с 1 января 2019 года. Выбранный региональный оператор по обращению с ТКО начал эксплуатировать новые объекты - мусоросортировочный комплекс и полигон в поселке Междуречье Кольского района (Экотехнопарк), две мусороперегрузочные станции в ЗАТО г. Североморск и ЗАТО Александровск.

Объекты созданы в рамках первого и крупнейшего в Арктической зоне Российской Федерации инфраструктурного проекта в сфере обращения с отходами на условиях концессионного соглашения, заключенного в 2013 году между Мурманской областью и АО "Управление отходами" с общим объемом привлекаемых инвестиций почти 1,9 млрд рублей.