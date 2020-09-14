Фальков: большинство вузов прислушались к рекомендации не повышать цену за обучение

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Большинство российских вузов прислушались к рекомендации не повышать цену за обучение. Об этом заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков на заседании президиума фракции "Единая Россия".

"Мы с Виктором Антоновичем Садовничим [ректор МГУ] и с Российским союзом ректоров в начале мая договорились о том, что вузы не повышают стоимость обучения и у нас нет законодательно таких полномочий, что мы могли бы всем вузам своим приказам установить не повышать. Мы рекомендовали. Большинство абсолютное прислушались. Но вы все знаете, что в стройном ряду найдутся те, кто думает иначе", - сказал он.

По словам министра, были вузы, повысившие стоимость по некоторым направлениям подготовки.

"Где-то стоимость была повышена <...> до того, как начался коронавирус, допустим, в январе", - добавил Фальков.

Глава Минобрнауки уточнил, что в настоящий момент вузы скорректировали стоимость обучения.

В новость были внесены изменения (13:55 мск) - добавлены подробности.