В российских вузах не зафиксировано вспышек коронавируса

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Вспышек коронавирусной инфекции в российских вузах не зафиксировано, ситуация отслеживается в ежедневном режиме. Об этом сообщил в понедельник министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков на заседании президиума фракции "Единая Россия".

"Мы в ежедневном режиме мониторим ситуацию в вузах. И, несмотря на то, что больше 2 млн студентов только очной формы обучения вышли, большое количество преподавателей, на данный момент у нас нет вспышек и очагов ни в общежитиях, ни в университетах", - сказал Фальков.

Министр уточнил, что учебный год уже начался в 719 из 724 гражданских вузов страны, остальные воспользовались правом отложить начало года и приступят к учебе в ближайшие два месяца.

"На сегодня, на 14 сентября, я могу сказать, что из 724 вузов гражданского профиля 719 уже организовали обучение. 20 вузов две недели воздерживались, но с 14 сентября 719 вузов учатся. Еще 5 вузов начнут образовательную деятельность в октябре и ноябре", - сказал он.

Фальков напомнил, что по закону вузы могут сдвигать начало учебного года на два месяца.

Приобретение масок

Министр считает недопустимой ситуацию, когда вузы перекладывают ответственность за приобретение защитных масок на студентов.

"У нас были попытки в некоторых вузах переложить обязанность по приобретению масок на студентов, и мы принципиально договорились о том, что это недопустимо. Потому что студенты не должны ни при каких условиях нести дополнительные расходы, даже если маска стоит от семи до 15-20 рублей - это недопустимо", - сказал Фальков.

По мнению министра, эту ситуацию удалось исправить. "В конечном итоге, мне кажется, принципиально эту задачу решили", - добавил он.