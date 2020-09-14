Иностранные студенты, поступившие в российские вузы, смогут въехать в РФ в сентябре

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Иностранные студенты, которые поступили на первый курс в российские высшие учебные заведения, смогут въехать на территорию РФ в сентябре, заявил в понедельник глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков на заседании президиума фракции "Единой России" в Госдуме. Речь идет о гражданах государств, границы которых будут открыты в сентябре.

"Мы откроем в сентябре возможность для первокурсников <...> заехать в РФ по установленному алгоритму, но только из тех стран, которые будут открыты", - сказал Фальков.

По его словам, был разработан специальный алгоритм действий федеральных органов государственной власти, субъектов и вузов, благодаря которому в Россию смогут въехать порядка 25 тыс. первокурсников. На этой неделе планируется его утверждение.

"У нас непростая эпидемиологическая ситуация в некоторых регионах, и приезд, особенно в такие агломерации, как Санкт-Петербург и Москва, большого количества иностранных студентов подстегнул рост числа заболевших", - добавил министр.

Студентам старших курсов планируется предоставить допуск на территорию РФ чуть позже, сообщил Фальков. При этом он заметил, что существует и другая проблема: из России не могут выехать студенты, которые закончили обучение.

Как сообщил ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров, вопрос о возвращении иностранных студентов, обучающихся в Российской Федерации, планируется решить в течение месяца.