Пандемия коронавируса. Максимальный прирост заразившихся в мире и возвращение ограничений

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Максимальный с начала пандемии коронавируса суточный прирост числа заразившихся - почти 308 тыс. новых случаев - зафиксировала в воскресенье Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Общее количество инфицированных, по ее данным, превысило 28,63 млн человек, умерли в общей сложности 917,4 тыс. пациентов с COVID-19.

Только за последние сутки в Индии выявлено более 92 тыс. новых случаев заражения. Страна уже больше месяца остается мировым лидером по суточному приросту количества инфицированных. К началу сентября она обогнала Бразилию и заняла второе место в мире по общему количеству инфицированных за время пандемии (4,84 млн человек).

При этом Израиль стал первой страной в мире, где повторно вводится тотальный карантин из-за коронавируса.

О начале второй волны распространения коронавируса заговорили в Австрии, Чехии и ряде других стран Европы, власти которых вынуждены восстанавливать ранее отмененные санитарные ограничения.

Высокой также остается заболеваемость в США, Колумбии, Аргентине и ряде других государств региона Северной и Южной Америки, на который приходится более половины от общемирового количества инфицированных (14,7 млн человек).

Чудо или нет? Два взгляда на эпидемию коронавируса в Индии

С середины лета в Индии стала также заметно расти смертность из-за коронавируса, в настоящее время по числу летальных исходов (79,7 тыс.) страна занимает третье место в мире. При этом относительный показатель летальности (менее 2%) в Индии существенно ниже, чем в большинстве государств Америки и Европы.

По информации Минздрава, более 3,78 млн человек уже выздоровели, 986 тыс. пациентов проходят лечение.

С понедельника власти национального столичного округа Дели разрешили открыть спортзалы и секции йоги, не работавшие с марта. Но заниматься в них можно только в масках и с соблюдением социальной дистанции. При этом лица старше 65 лет и дети до 10 лет к занятиям не допускаются.

Ранее в Нью-Дели после долгого перерыва частично возобновилась работа метрополитена.

Трамп против ограничений

Первое место по количеству инфицированных коронавирусом и числу летальных исходов занимают США: по информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в стране зафиксировано более 6,5 млн случаев заражения, умерли свыше 194 тыс. человек, выздоровели 3,97 млн пациентов.

В первые две недели сентября заболеваемость в США заметно снизилась по сравнению с пиковыми показателями июля, но продолжает держаться на уровне порядка 30 тыс. случаев заражения в сутки.

Тем не менее президент США Дональд Трамп выступает против повторного введения жестких санитарных ограничений. В рамках проходящей в стране предвыборной кампании он заявил в воскресенье, что "закрытие страны уничтожит жизни и мечты десятков миллионов американцев". Трамп также связал сохраняющиеся в ряде штатов ограничения с повышением уровня самоубийств, домашнего насилия и употребления наркотиков. Президент, который является республиканцем, уточнил, что во всех этих штатах у власти находятся губернаторы-демократы.

Большинство американцев - 68% - не доверяют тому, что говорит президент США Дональд Трамп о пандемии коронавируса. Об этом свидетельствуют опубликованные в воскресенье итоги опроса, проведенного телекомпанией ABC и исследовательской службой Ipsos.

Американский эпицентр

Регион Северной и Южной Америки остается эпицентром вспышки коронавируса: страны региона занимают шесть мест в первой десятке наиболее затронутых инфекцией государств.

Помимо США, наибольшее распространение коронавирус получил в Бразилии: она занимает третье место в мире по количеству инфицированных (4,33 млн человек) и второе - по числу летальных исходов (131,6 тыс.). С начала сентября в стране наблюдается некоторое замедление темпов распространения инфекции, что дало президенту страны Жаиру Болсонару основание выступить с громким заявлением: "Мы практически победили пандемию". Однако пока что по уровню заболеваемости Бразилия уступает лишь Индии и США.

Одними из самых высоких в регионе и в мире остаются темпы распространения инфекции в Перу и Колумбии, которые по общему количеству инфицированных (729,6 тыс. и 716,3 тыс. соответственно) занимают пятое и шестое место в мире. В этих странах наблюдается также довольно высокая смертность из-за коронавируса: Перу по числу летальных исходов (30,7 тыс.) занимает восьмую позицию, Колумбия (22,9 тыс.) находится на 11-м месте между Ираном (23,1 тыс.) и Россией (18,6 тыс.), при этом инфицированных в РФ почти в полтора раза больше (около 1,07 млн человек).

В Мексике по сравнению с пиковыми показателями начала августа кривая заболеваемости в сентябре незначительно снизилась, по общему количеству инфицированных (668,3 тыс. человек) страна находится на седьмой строчке, опережая ЮАР (648,2 тыс.). При этом показатель летальности в Мексике составляет около 11%, являясь одним из самых высоких в мире. По общему количеству летальных исходов (70,8 тыс.) страна занимает четвертую позицию.

Аргентина с конца августа по темпам распространения инфекции удерживает третье место в регионе (вслед за США и Бразилией). По общему количеству заразившихся (555,5 тыс.) она замыкает десятку наиболее затронутых инфекцией стран.

В большинстве стран региона жесткие карантинные меры, действовавшие на раннем этапе пандемии, уже отменены или в значительной степени ослаблены, но санитарные ограничения продолжают действовать.

Карантин в Израиле

Правительство Израиля утвердило в воскресенье решение о возобновлении жестких карантинных мер с 18 сентября сроком на три недели. В стране зафиксировано более 156 тыс. заразившихся коронавирусом.

Израильтянам будет запрещено отходить от своих домов на расстояние более 500 м. Рестораны, гостиницы, тренажерные залы и бассейны будут закрыты для посетителей. При этом премьер-министр Биньямин Нетаньяху уточнил, что в случае ухудшения ситуации карантин может быть продлен.

В стране с середины марта по начало мая действовали строгие карантинные меры, работали только продуктовые магазины и аптеки, были запрещены собрания, ограничено количество пассажиров в автомобилях. В июне после отмены большинства ограничений в стране возобновился рост числа случаев инфицирования коронавирусом. 6 июня было зафиксировано 160 инфицированных, 2 июля - более тысячи, 5 августа - более двух тысяч, 12 сентября - около четырех тысяч.

С 27 мая из ранее вводившихся из-за пандемии ограничений в стране до сих пор оставались в силе обязательное соблюдение дистанции в два метра и ношение защитной маски вне дома, штраф за ее отсутствие составляет сумму, эквивалентную 11 тыс. рублей.

Вторая волна в Европе

О начале второй волны распространения коронавируса заговорили в целом ряде стран Европы, которая пережила резкую вспышку инфекции весной, после чего на протяжении летних месяцев санитарно-эпидемическая обстановка оставалась достаточно стабильной.

Об ухудшении ситуации заявил канцлер Австрии Себастьян Курц, отметивший, что с начала сентября ежесуточный прирост случаев заражения увеличился в стране более чем вдвое. Он объявил, что с понедельника власти Австрии ужесточат меры борьбы с распространением инфекции. В частности, ношение защитных масок станет обязательным практически во всех общественных местах, будет ограничено число участников публичных мероприятий.

О начале второй инфекционной волны заявил в воскресенье и уполномоченный чешского правительства по вопросам науки и исследований Роман Прымула. Он сделал это заявление на фоне известия о рекордном для республики приросте числа заразившихся - 1 541 новом случае за сутки. На данный момент в стране насчитывается более 14,4 тыс. пациентов, у которых болезнь протекает в активной стадии - это тоже рекордный показатель, зафиксированный впервые за все время пандемии. Власти ужесточили требования к ношению масок и соблюдению социальной дистанции, но о восстановлении карантина речь пока не идет.

Ранее власти Великобритании, Испании, Франции и ряда других европейских стран также прибегли к ужесточению санитарных требований и восстановлению некоторых карантинных ограничений из-за возобновившегося роста числа заражений. Особенно заметным этот рост оказался в Испании и Франции, где кривая заболеваемости поднялась существенно выше пиковых показателей марта-апреля. В результате Испания занимает сейчас девятое место в мире по общему количеству инфицированных (576,7 тыс. человек), а Франция, еще в начале августа находившаяся за пределами второй десятки наиболее затронутых коронавирусом стран, поднялась на 13-е место (381 тыс. заразившихся).

Несмотря на возобновившийся рост заболеваемости, странам Европы с лета удается сдерживать смертность от коронавируса на сравнительно низком уровне, однако директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге в понедельник предупредил о возможности ухудшения обстановки. "Ситуация усложнится. В октябре, в ноябре мы увидим более высокую смертность", - заявил он.