Центр "Вектор" планирует выпустить первую партию вакцины от коронавируса в ноябре

ТАСС, 14 сентября. Первая партия вакцины от коронавируса центра "Вектор" для расширенных клинических исследований может быть выпущена в ноябре. Об этом заявил заведующий лабораторией государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Ильназ Иматдинов в программе "Док-ток" в эфире Первого канала в понедельник.

"Планируется, собственно, после регистрации препарата, что первые серии препарата для расширенных клинических исследований будут выпущены уже в ноябре". - сказал он.

Анализ всех участников испытаний вакцины от коронавируса центра "Вектор" показал наличие антител к вирусу, лишь шестеро из 100 жаловались на боли после повторной вакцинации, заявил Иматдинов. "У всех испытуемых после второй вакцинации наблюдались требуемые титры антител. Лишь шесть человек пожаловались на боль в месте введения, буквально за пару дней данная проблема была решена сама собой", - сказал он.

Вакцина "ЭпиВакКорона", как отмечали в Роспотребнадзоре, характеризуется высокой степенью безопасности, обусловленной технологией ее получения. Она не содержит живого вируса и формирует иммунитет благодаря использованию искусственно синтезированных пептидов.

Центр "Вектор" 24 июля получил разрешение Минздрава РФ на проведение клинических испытаний вакцины на добровольцах. Первый доброволец был привит 27 июля. Заключительная группа из 20 добровольцев, участвовавших в клинических исследованиях, была выписана из стационара 8 сентября. Глава Роспотребнадзора Анна Попова также сообщила, что клинические испытания вакцины завершатся 30 сентября. Затем начнется этап пострегистрационных исследований.