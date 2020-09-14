Мурашко раскритиковал ВОЗ за невключение России в комиссию по оценке готовности к пандемии

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил в понедельник, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не включила некоторые страны, в том числе Россию, в комиссию по оценке готовности к пандемии новой коронавирусной инфекции и ответных мер.

"Отмечаем важность выполнения резолюции 73-й сессии ВОЗ, которая поручила генеральному директору ВОЗ при участии государств инициировать процесс оценки международных мер реагирования на COVID-19. К сожалению, констатируем, что ряд ключевых решений по выполнению резолюции принимался руководством ВОЗ без надлежащего учета мнений стран-членов. Мы разочарованы и транспарентностью процесса формирования независимой комиссии, и его оценкой готовности к пандемии и эффективности ответных мер", - сказал министр, выступая на онлайн-сессии европейского комитета ВОЗ.

Мурашко также призвал ВОЗ активно вовлекать Россию в процесс обсуждения подобных вопросов.