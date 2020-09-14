Мишустин: угроза заражения коронавирусом остается

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил в понедельник, что угроза заражения коронавирусом остается, поэтому важно соблюдать предписания специалистов.

"Надо помнить, что угроза заражения коронавирусом остается, и именно в осенний период начинаются сезонные заболевания ОРВИ, гриппом. Поэтому крайне важно обезопасить от инфекции себя и своих близких, для этого необходимо следовать предписаниям специалистов. Прежде всего, носить маски в общественных местах, держать социальную дистанцию", - сказал премьер, открывая заседание президиума Координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Мишустин считает, что регионы готовы к лечению пациентов с коронавирусом, хотя в начале осени совпали сразу несколько факторов риска распространения болезни.

"Наступила осень, многие люди возвращаются из отпусков, школьники и студенты приступили к учебе - совпали сразу несколько факторов риска", - констатировал председатель правительства.

Однако, по оценке главы кабинета министров, "регионы готовы к лечению пациентов с коронавирусом". "Есть все необходимое: медицинское оборудование, средства индивидуальной защиты, сохраняется резерв коек, уже создана и вакцина для борьбы с инфекцией", - перечислил он.

Он сообщил, что кабмин продлил на сентябрь стимулирующие выплаты медикам, планирует продлить их и для соцработников.​​​​​