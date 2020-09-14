В 61 регионе РФ с начала осени выявили больше инфицированных, чем за последние недели лета

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Специалисты за первые две недели сентября выявили на 8% больше заразившихся коронавирусом в России, чем в последние две недели августа. Число выявляемых случаев возросло в 61 из 85 регионов страны, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

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Если с 18 по 31 августа штаб сообщил о 67 574 новых случаях заражения, то с 1 по 14 сентября - о 73 001. При этом уже 11 дней, начиная с 4 сентября, в России выявляют более 5 тыс. инфицированных в сутки. Подъем заболеваемости подтверждается и коэффициентом распространения инфекции, показывающим, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до его изоляции. По подсчетам ТАСС, этот показатель в стране не опускается ниже единицы с 29 августа. Растет также число госпитализированных: в конце лета глава Минздрава РФ Михаил Мурашко говорил, что в больницах находятся более 80 тыс. пациентов с коронавирусом, а в минувшее воскресенье он сообщил о "90 с небольшим" тысячах человек, проходящих стационарное лечение. При этом министр подчеркнул, что ситуация в стране "достаточно стабильная", хотя в некоторых регионах "в связи с возвращением из отпусков, повышением активности есть небольшие изменения по количеству пациентов". Максимальный прирост В 34 регионах из 61, где регистрируется подъем заболеваемости, за две недели выявили как минимум на 10% больше инфицированных, чем в предыдущий аналогичный период. В 12 из них прирост превысил 50%.

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