Парк "Россия - моя история" в Дагестане возобновляет работу после перерыва из-за пандемии

НАЛЬЧИК, 14 сентября. /ТАСС/. Исторический парк "Россия - моя история" в Махачкале, закрытый с 19 марта из-за пандемии коронавируса, возобновляет работу. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе парка.

"Исторический парк "Россия - Моя история" возобновляет свою работу во вторник, 15 сентября, после долгого перерыва. В честь открытия администрация парка приняла решение о проведении бесплатных экскурсий в зале "Мой Дагестан", также подготовлена насыщенная программа празднования Дня единства народов Дагестана", - сообщили в пресс-службе.

Как отмечается, гостей праздника ждет презентация проекта "Сторожевая башня", выставка работ учащихся Школы искусств г. Каспийск и Республиканской школы искусств для одаренных детей народного артиста СССР Мурада Кажлаева, а также концерт.

Что касается дальнейшей работы Исторического парка, по словам руководителя Тимура Велиханова, проведены все необходимые мероприятия для возобновления работы мультимедийного комплекса. "Проведена влажная уборка, санитарная обработка и дезинфекция поверхностей. Мы также пересмотрели формат проведения экскурсий, теперь группы будут состоять максимум из пяти человек. Экскурсии будут проходить с соблюдением масочного режима и социальной дистанции. На входе будет осуществляться температурный контроль" - цитирует пресс-служба руководителя парка.

О парке

Второй в России по величине мультимедийный парк "Россия - моя история" в Дагестане торжественно открыли 19 октября 2017 года. Его общая площадь составляет 13 тыс. кв. м - второй по величине после московского парка, площадь которого достигает 27 тыс. кв. м. В историческом парке в Махачкале также организована региональная вставка "Мой Дагестан", которая отображает дореволюционные события, историю советского периода, перестройки и современного Дагестана.