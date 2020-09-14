Полиция уговорила спуститься мужчину, забравшегося на крышу монастыря в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 сентября. /ТАСС/. Мужчину, который ночью залез на крышу одного из зданий на территории Александро-Невской лавры в Санкт-Петербурге, после переговоров с полицейскими удалось убедить спуститься. Об этом сообщили ТАСС в главке МЧС по Петербургу.

"Мужчину спустили по автолестнице, никто не пострадал", - сказал представитель ведомства.

Ранее в полиции ТАСС сообщили, что сотрудники ведут переговоры с мужчиной, который забрался на крышу здания в монастыре и отказался спускаться оттуда. По предварительным данным, мужчина находился в неадекватном состоянии.

В городской митрополии ТАСС сообщали, что мужчина является трудником монастыря и пришел в него около полутора-двух месяцев назад, чтобы "потрудиться на благо обители".