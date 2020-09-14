В Севастополе перезахоронят останки французских солдат, погибших во время Крымской войны

ТАСС, 14 сентября. Обнаруженные в Севастополе останки французских солдат, погибших во время Крымской войны 1853-1856 годов, будут перезахоронены на французском военном кладбище, предположительно, 3 октября. Об этом сообщил в понедельник помощник президента РФ Владимир Мединский на пресс-конференции в ТАСС, посвященной историко-археологическому проекту "Крым-Севастополь 2020" Фонда развития русско-французских исторических инициатив.

"На нем [французском кладбище] и предполагается перезахоронение останков воинов, которые были обнаружены несколько лет назад при строительстве жилого дома на улице Правды. Я напомню, что речь идет об останках 150 французских солдат. Сейчас они находятся в музее, и конечно, по всем христианским и человеческим канонам эти останки должны быть преданы земле. Предположительная дата захоронения - 3 октября", - сказал он.

Мединский отметил, что после присоединения Крыма к Российской Федерации забота о состоянии французского кладбища была поручена федеральному музею обороны Севастополя.

Историко-археологический проект "Крым-Севастополь 2020" будет запущен 28 сентября. Его организатором стал Фонд развития русско-французских исторических инициатив.