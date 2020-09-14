В России занято около 80% коек для пациентов с коронавирусом

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Почти 100 тыс. из 126 тыс. развернутых в России коек для пациентов с коронавирусной инфекцией сейчас заняты. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

"Сегодня по стране развернуто 126 тыс. коек. Мы 60 тыс. коек вернули в оборот для того, чтобы своевременно оказывать плановую помощь - очень важно не сокращать объемы. <...> На сегодня на 126 тыс. койках находятся 99 тыс. человек, занято на сегодняшний день около 80%. Хочу сказать, что реанимационная защита обеспечена в полном объеме. На пике мы разворачивали общее количество реанимационных коек до почти 26 тыс., сегодня мы держим в запасе порядка 22 тыс., и занято сегодня 2,5 тыс. реанимационных коек", - сказал он.

По словам Мурашко, дополнительные выплаты медицинским работникам за оказание помощи пациентам с коронавирусом выполняются в срок. Он отметил, что сейчас в "красной" зоне работает порядка 290 тыс. медицинских работников.

Он также рассказал, что почти 7,5 млн россиян уже привились от гриппа и все регионы готовы к подъему заболеваемости в осенне-зимний эпидемический сезон.

"Активно проводится вакцинация против гриппа. Закуплено уже более 60 млн доз вакцины, на сегодняшний день в рамках поступившей вакцины уже привито почти 7,5 млн человек", - сказал Мурашко.

"На прошлой неделе мы провели селекторное совещание с регионами, были проведены в том числе контрольные мероприятия по готовности. Все регионы готовы сегодня к эпидподъему. Мы сегодня используем формат коек двойного назначения, которые могут очень быстро переводиться в прием пациентов с новой коронавирусной инфекцией или пациентов, поступающих с гриппом", - добавил министр.

Он отметил, что качество каждой серии вакцины проверяется только в государственных лабораториях.