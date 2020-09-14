Louis Vuitton создал VIP-защиту лица от коронавируса

ПАРИЖ, 14 сентября. /ТАСС/. Французский дом моды Louis Vuitton представил лицевой щиток, предназначенный для защиты от коронавирусной инфекции. Однако приобрести изделие, как сообщил новостной портал fr24news , смогут лишь состоятельные клиенты.

Новый щиток для лица, по задумке его создателей, должен "одновременно быть и стильным, и способным обеспечить защиту". Пластиковый экран крепится на эластичный ремешок с логотипом бренда с помощью золотых заклепок. На них также выгравирован фирменный знак модного дома. Кроме того, под действием солнечных лучей экран меняет цвет со светлого на темный, тем самым защищая лицо владельца от ультрафиолета.

Окончательная стоимость новинки еще не определена. Лицевой щиток, как указывает портал, можно будет приобрести после 30 октября как в некоторых бутиках Louis Vuitton, так и через интернет.

В апреле модный дом объявил о том, что перепрофилировал ряд своих мастерских на территории Франции с целью "производства сотен тысяч нехирургических масок для лица", предназначенных для медицинских работников. Вместе с тем компания сообщала, что предоставила несколько тысяч халатов парижским больницам.

В условиях пандемии большим успехом во Франции пользуется продукция бренда Off-White, созданного американским модельером и дизайнером Виржилом Абло (Virgil Abloh), являющимся также креативным директором мужских коллекций Louis Vuitton. Он выпускает маски черно-белой гаммы, украшенные его логотипом — двумя скрещенными на уровне рта молниями. Однако свои маски Абло начал продавать задолго до пандемии — еще в 2018 году для защиты от городской пыли.

Ситуация с распространением коронавируса во Франции заметно ухудшилась в последние недели. В воскресенье Минздрав страны сообщил о более чем 7,3 тыс. новых случаев инфицирования, их общее количество с начала эпидемии уже превысило 380 тыс. В общей сложности в больницах и различных медико-социальных учреждениях на территории Франции умерло более 30,9 тыс. человек. За последнюю неделю во французские медучреждения доставлено свыше 2,4 тыс. новых пациентов с коронавирусом, из них 427 поступили в реанимацию.