В Вологодской области продлили режим повышенной готовности до 5 октября

ВОЛОГДА, 14 сентября. /ТАСС/. Власти Вологодской области продлили режим повышенной готовности и действующие ограничения по коронавирусной инфекции до 5 октября включительно. Об этом сообщил в понедельник губернатор области Олег Кувшинников.

"Пик заболеваемости гриппом и ОРВИ у нас прогнозируется на начало октября. Мы к этому готовимся, коек в три раза больше, чем госпитализированных, запас аппаратов ИВЛ. В связи с этим мы принимаем решение о продлении режима повышенной готовности до 5 октября включительно, а 5 октября посмотрим, как развивается ситуация по ОРВИ и гриппу, какой процент заболевших потянет за собой количество заболевших коронавирусной инфекцией", - сказал Кувшинников на оперативном совещании областного правительства.

По словам губернатора, "есть понимание, сколько коек, медицинского оборудования, лекарств и кадров необходимо в предстоящий период". "Мы готовы, чтобы, не вводя глобальных ограничений, пройти период ОРВИ и гриппа с минимальными карантинными мероприятиями, строго соблюдая санитарные правила - это маски, перчатки в общественных местах, дезинфекция воздуха в помещениях. Необходимо не допустить широкого распространения коронавируса", - сказал Кувшинников.

По информации регионального оперштаба, на 14 сентября в области подтвердилось 3 906 заразившихся коронавирусом, прирост за сутки составил 41 случай. Выздоровели 3 327 человек, умерли 44. На данный момент болеют 535 человек. Протестировали более 400 тыс. вологжан - это около половины населения региона.

"Область достаточно хорошо справляется с задачей снижения количества заболевших коронавирусной инфекцией. Выздоровело у нас 85% заболевших, это второй результат по Северо-Западу. По коэффициенту распространения инфекции мы выше единицы и не можем приступить к снятию ограничению третьего этапа, но у нас сохраняются ограничения только при проведении массовых мероприятий, концертов в закрытых залах. Все остальное открыто, но при строгом соблюдении санитарных мер. Мы готовы к превышению эпидпорога по ОРВИ и гриппу по количеству коек", - подытожил Кувшинников.