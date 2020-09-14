Красноярск заполонила тля

КРАСНОЯРСК, 14 сентября. /ТАСС/. Улицы Красноярска заполонила крылатая тля, эти насекомые безопасны для человека. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

"Это неопасно для жителей, никакой угрозы здоровью это не несет. Такие случаи [в природе] бывают", - сказал собеседник агентства, добавив, что тля не переносит никаких заболеваний, передающихся через контакт.

Жители города с воскресенья размещают в социальных сетях фото и видео множества небольших зеленых насекомых. Их встречали в нескольких микрорайонах города. Насекомые залепляют стекла автомобилей, лезут в лицо.