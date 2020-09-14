Кабмин ФРГ не комментирует данные о местонахождении одной из соратниц Навального

БЕРЛИН, 14 сентября. /ТАСС/. Правительство ФРГ не комментирует информацию о местонахождении одной из единомышленниц Алексея Навального Марины Певчих, которая, по данным российской стороны, уклонилась от общения с полицией по поводу произошедшего с Навальным и выехала за границу, предположительно в Германию.

"Я не могу по этому вопросу ничего сказать. Конкретно о пребывании отдельного лица я ничего не могу сказать", - заявил в понедельник на брифинге официальный представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Зайберт.

В пятницу в следственном управлении на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу сообщили, что Певчих, которая входила в число шести человек, сопровождавших Навального в поездке по Сибири, уклонилась от общения с полицией и выехала за границу. По данным следствия, 22 августа она вылетела в Германию, в связи с чем получить от нее объяснение не представилось возможным.