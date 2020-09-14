В Калининградской области школа и два класса перешли на заочные занятия из-за коронавируса

КАЛИНИНГРАД, 14 сентября. /ТАСС/. Школа в городе Черняховске и два класса в двух школах Калининграда перешли на дистанционные занятия из-за случаев заражения коронавирусом. Об этом журналистам сообщили в понедельник в региональном оперативном штабе по контролю за инфекцией.

"Переведена полностью на дистант школа номер три Черняховска. В Калининграде закрыто по 1 классу в школах номер 43 и 46", - сообщили в штабе.

В штабе уточнили, что в школе номер 3 Черняховска коронавирус выявили у учителя начальных классов. Школу перевели на дистанционное обучение до 17 сентября.

По данным штаба, на 14 сентября в области выявили 3 775 случаев заражения новым коронавирусом, в том числе 31 - за прошедшие сутки. Вылечились 2 975 пациентов, умерли 74 человека, остаются под медицинским наблюдением 1 136 человек.