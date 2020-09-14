Более 1 млрд рублей направят на питание школьников в Ульяновской области до 2023 года

УЛЬЯНОВСК, 14 сентября. /ТАСС/. Более 1 млрд рублей направят на обеспечение всех учеников начальной школы Ульяновской области бесплатным горячим питанием до 2023 года. Об этом в понедельник сообщил ТАСС председатель комитета по соцполитике, госстроительству, местному самоуправлению и развитию гражданского общества заксобрания региона Сергей Шерстнев.

"С начала этого учебного года бесплатным горячим питанием обеспечиваются более 54 тыс. школьников. На эти цели в 2020 году направлено свыше 231 млн рублей. В 2021 учебном году на обеспечение горячим питанием детей направят 523,4 млн рублей, а в 2022 году - 547,5 млн рублей", - пояснил Шерстнев.

Спикер заксобрания также добавил, что помимо учеников начальной школы рассматривается вопрос об обеспечении бесплатным горячим питанием школьников с ограниченными возможностями здоровья, которые проходят обучение на дому. Соответствующий законопроект планируется рассмотреть на ближайшем заседании Законодательного собрания Ульяновской области 30 сентября.

В начале года президент России Владимир Путин поставил задачу обеспечить бесплатным качественным горячим питанием учащихся 1-4-х классов во всех субъектах страны до сентября 2023 года. В Ульяновской области создали пятиступенчатую систему контроля за горячим питанием. В ней задействовали родительскую общественность, которая взаимодействует по замечаниям с операторами питания.