Врио главы Чувашии попросил власти проверить оснащение пищеблоков в школах республики

ЧЕБОКСАРЫ, 14 сентября. /ТАСС/. Врио главы Чувашии Олег Николаев попросил местные власти проверить оснащение пищеблоков во всех школах республики в течение недели, сообщает в понедельник пресс-служба правительства Чувашии.

"В течение недели я прошу вас проверить, как реализована работа по оснащению пищеблоков во всех школах, где и какие имеются проблемы, по итогам проверки предоставить мне четкий анализ", - приводит пресс-служба слова Николаева.

Он также отметил, что вопрос обеспечения горячим питанием школьников республики находится на его личном контроле. В настоящее время бесплатное горячее питание организовано в 406 школах Чувашии, на эти цели из федерального и республиканского бюджета выделено 246,5 млн рублей.

"В 25 муниципалитетах, в соответствии с выбором родителей, в качестве горячего питания школьникам предоставляется бесплатный обед. В пяти школах города Шумерля и в школе № 20 Новочебоксарска родители учеников выбрали бесплатный усиленный завтрак", - пояснил министр образования Чувашии Сергей Яковлев, слова которого цитирует пресс-служба.

В начале 2020 года президент России Владимир Путин поставил задачу обеспечить бесплатным качественным горячим питанием учащихся 1-4 классов во всех субъектах РФ до сентября 2023 года.