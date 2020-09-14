Навального отключили от аппарата ИВЛ

БЕРЛИН, 14 сентября. /ТАСС/. Состояние здоровья Алексея Навального улучшается: он полностью отошел от искусственной вентиляции легких и может время от времени вставать с больничной койки. Об этом сообщается в распространенном в понедельник заявлении клиники Charite, где он проходит лечение.

"Состояние здоровья Алексея Навального улучшилось. Пациент смог полностью отойти от искусственной вентиляции легких", - отметили врачи берлинской клиники. "Он становится все более подвижным и уже может время от времени вставать с больничной койки", - говорится в сообщении.