Путин: Белоруссия начала участие в последней стадии испытаний вакцины РФ от коронавируса

СОЧИ, 14 сентября. /ТАСС/. Белоруссия начала участие в последней стадии испытаний российской вакцины от коронавируса. Об этом заявил в понедельник президент России Владимир Путин на встрече в Сочи с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

"Как договорились наши премьер-министры, а затем и министры здравоохранения, Белоруссия будет первой страной, которая получит нашу антивирусную вакцину против COVID-19, и она уже начала участвовать в последней стадии ее испытаний. Думаю, это позволит нам не только наладить производство, но и обеспечить нужный для наших граждан, для их безопасности уровень вакцинации и борьбы с этой болезнью", - сказал президент РФ.

Ранее Путин и Лукашенко договорились, что Белоруссия станет одной из первых стран, куда будет поставлена вакцина от новой коронавирусной инфекции, разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Кроме того, республика подключится к завершающему этапу дополнительного тестирования российской вакцины - граждане страны в добровольном порядке смогут принять участие в третьем этапе испытаний.

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, которая получила название "Спутник V". Препарат был разработан центром им. Н. Ф. Гамалеи и прошел клинические испытания в июне-июле. Он основан на уже известной платформе, на которой создали еще ряд вакцин. Как отметили в Минздраве РФ, опыт применения подобных препаратов показывает, что они способны давать длительный иммунитет - до двух лет.

15 августа в ведомстве сообщили о начале производства препарата. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявлял, что РФ уже получила заявки от 20 стран на поставку 1 млрд доз вакцины.