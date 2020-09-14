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Союз архитекторов отменил конкурс идей на лучшую концепцию использования мавзолея Ленина

Там еще раз подчеркнули, что конкурс не носил политической подоплеки и не призывал снести мавзолей

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Союз архитекторов России отменил конкурс на лучшую концепцию использования Мавзолея В. И. Ленина на Красной площади, вызвавший резонанс в обществе. Об этом сообщил ТАСС в понедельник президент союза Николай Шумаков.

"Конкурс отменен", - сказал Шумаков.

Он еще раз подчеркнул, что конкурс не носил политической подоплеки и не призывал снести мавзолей и перезахоронить Ленина.

Целью конкурса, информация о котором была опубликована на сайте Союза архитекторов, обозначено "создание банка идей по ре-использованию мавзолея". Ранее Шумаков пояснил ТАСС, что конкурс был объявлен на "создание банка творческих идей, концептуальных идей, как можно будет использовать мавзолей, допустим, через 50 лет".

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