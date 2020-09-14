Российские эпидемиологи ожидают повышения заболеваемости коронавирусом в ноябре

Горелов отметил, что определить, на какой срок вакцина от коронавируса защищает человека от заражения, можно будет в перспективе минимум двух месяцев. "Мы знаем, что гриппозная вакцина работает не более чем полгода, максимум - 8 месяцев. <...> Должно минимум 2 месяца пройти. И как раз мы ожидаем очередное повышение заболеваемости в конце ноября, и тогда станет очевидно, своевременно сделанная прививка - защищает или нет", - сказал он в понедельник в эфире программы "Док-ток" на Первом канале.

Эксперт отметил, что в осенние месяцы стартует очередной этап определения уровня коллективного иммунитета в регионах страны для дальнейшего планирования противоэпидемических мероприятий. "И понятно, что окончательно проблема [распространения коронавируса] будет решена вакциной, бесспорно", - убежден эпидемиолог.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 29 млн человек, около 925 тыс. умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 1 068 320 случаев заражения, выздоровели 878 700 человек, умерли 18 653. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.