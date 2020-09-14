Все начинается с идеи. Российская креативная неделя объединила экспертов со всей страны

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Российская креативная неделя (Russian Creativity Week), ключевые мероприятия которой состоялись с 11 по 13 сентября в московском Парке Горького, объединила представителей самых разных индустрий и слушателей со всей России. Она стала началом важного диалога и большой системной работы для поддержки креативных индустрий, считают опрошенные ТАСС эксперты.

С 7 по 10 сентября специальные мероприятия прошли в российских регионах. Ключевой площадкой Недели стал Парк Горького в Москве, где с 11 по 13 сентября состоялись сотни мероприятий. В эти дни Пушкинская набережная превратилась в настоящий генератор идей и площадку для обмена мнениями. На ее территории установили 14 разноцветных шатров-лекториев, посвященных всем отраслям, относящимся к креативным индустриям - от кино, журналистики и архитектуры до информационных технологий и игровой индустрии.

Дискуссии, мастер-классы, паблик-токи, лекции - лишь малая часть того, что проходило здесь в эти дни. Вход на мероприятия был свободный. Для тех, кто не мог присутствовать на Неделе офлайн, велись трансляции на сайте. Проходя мимо шатров в Парке Горького, можно было услышать слоган: "Все начинается с идеи!" Директор Российской креативной недели и глава "Роскультцентра" Марина Абрамова рассказала ТАСС, с чего началась сама Неделя.

"Все началось с запроса рынка. Как отраслевик, представитель книжного дела, могу сказать, что у нас очень много схожих проблем - с киноиндустрией, с IT-отраслью, с искусством. Там, где возникает авторское право, где возникает творческий продукт человека - там зарождается креативная индустрия. Есть проблемы с авторским правом, проблемы нормативные, проблемы с профобразованием - потому что креативные индустрия очень быстро меняется, и образовательная система не успевает за запросом рынка. И мы, отрасли входящие в креативные индустрии, все разрозненные", - пояснила она.

По словам Абрамовой, идея сделать единую площадку, где все креативные отрасли могли бы почувствовать себя едиными, была давней мечтой отраслевиков. "Креативные индустрии как не имеют географических границ, точно так же они не имеют принадлежности к какому-то министерству, это все межведомственное взаимодействие. И так как у нас нет агентства общего федерального, которое за все бы это могло отвечать, нам нужна была площадка. Поэтому запрос пришел с рынка, давно эта необходимость назрела и хорошо, что так быстро была поддержана руководством страны", - добавила собеседница агентства.

Главное - люди

В конце прошлого года в администрации президента РФ поддержали идею, и Российская креативная неделя получила грант на реализацию проекта. "Потом к Неделе присоединилась социальная платформа фонда Росконгресс - Инносоциум, Елена Маринина, стали соорганизаторами и мы уже вместе довели все до реализации", - добавила собеседница агентства. И очень важно, продолжила Абрамова, что Неделю поддержали ключевые игроки всех рынков и кураторы.

"Без них не было бы сильной программы. Шатер можно поставить, площадку оборудовать. Но если внутри нет достойных людей и контента, то мероприятие нельзя считать успешным. Я считаю, что успех Российской креативной недели - а я уже могу сказать, что он есть - это люди", - отметила она.

Событие, которого ждали

Креативная неделя представила 14 направлений, у каждого из которых - звездные кураторы. Дирижер, создатель и художественный руководитель оркестра musicAeterna Теодор Курентзис, генеральный директор фонда V-A-C Тереза Мавика, руководитель новостного медийного проекта об играх PLAYER ONE (MY.GAMES) Антон Городецкий, продюсер кино и телевидения, сооснователь кинотелевизионной студии "Главкино" Илья Бачурин, генеральный директор Национальной Медиа Группы Ольга Паскина и другие. Среди направлений креативной недели - кино и телевидение, искусство, компьютерная графика, архитектура и урбанистика.

Опрошенные ТАСС кураторы сходятся во мнении, что Российская креативная неделя - долгожданный и такой необходимый диалог между специалистами самых разных креативных индустрий. Важным мероприятием это стало и для начинающих специалистов, и тех, кто пока не определился с тем, чем он хочет заниматься, или тех, кто планирует поменять сферу деятельности.

"Развитие креативной индустрии возможно исключительно в диалоге между представителями всех направлений, участвующих в Российской креативной неделе. Креативная индустрия сегодня действует в логике отдельных кластеров ,и в этом ее слабость. Важно содействовать их взаимосвязи и взаимовлиянию. Прежде всего следует составить картографию местной креативной среды, собрать единую базу данных, познакомить, заинтересовать профессионалов друг в друге, инициировать их контакт", - сказала ТАСС Тереза Мавика, куратор направления "Образование в креативных индустриях".

Новые возможности для регионов

Профессионалам необходимо "сверять часы", отметил куратор направления "Искусство", искусствовед Николай Палажченко. По его словам, для любой стремительно развивающейся сферы - а креативные индустрии развиваются очень энергично - очень важен обмен мнениями.

"Поэтому тут вдвойне ценно, что в данном случае на Неделе собрались специалисты разных креативных индустрий - от телевидения, издательского дела и кино до игровой индустрии и образования в креативных индустриях. Мне кажется, это очень важно, потому что люди общались не только внутри своих направлений, но и в целом с представителями других креативных индустрий", - сказал он ТАСС.

Важен и образовательный эффект мероприятия, продолжил собеседник агентства. Паблик-токи, дискуссии привлекли молодых людей, которые завтра могут стать центральными фигурами в креативных индустриях. Еще один важный момент - что за мероприятиями можно было следить онлайн из любого уголка страны.

Будущее - за креативностью

Куратор направления "Разработка компьютерных игр", руководитель новостного медийного проекта об играх PLAYER ONE (MY.GAMES) Антон Городецкий считает, что креативным отраслям до этого момента не уделяли должного внимания, в том числе и игровой индустрии.

"Одна из проблем, с которой сталкиваются люди, работающие в нашей сфере, заключается в том, что, будучи масштабным и постоянно растущим бизнесом и рынком, игровая индустрия по-прежнему воспринимается недостаточно серьезно. Хотя последние три дня мы как раз говорили о том, что игровая индустрия уже обогнала кино и музыку, причем давно, и продолжает обгонять. И пробьет отметку $200 млрд в 2023 году", - сказал он ТАСС.

И сейчас в мире топовые позиции занимают как раз диджитал-компании, продолжил собеседник агентства. "Это, наверное, самая перспективная и быстро развивающаяся из интертейнмент-индустрий. И она, разумеется, про креативность. Потому что здесь, как и в случае с музыкой, кино, сериалами, мы продаем что-то, созданное из ничего - продукт творческих идей. Нужно говорить об этом и делать такие мероприятия, как Российская креативная неделя, чаще, потому что будущее за креативностью. Мы и сейчас это уже видим, когда в топе находятся диджитал-компании. У меня ощущение, что этот тренд будет только усиливаться", - добавил Городецкий.

На волне информационных технологий

Куратор направления "Информационные технологии", член экспертного совета по развитию экономики нового технологического поколения при комитете по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Госдумы, основатель Telegram-канала @blockchainrf Ани Асланян отметила, что цифровые технологии - мощнейшая движущая сила развития креативных индустрий.

По словам Асланян, развитие цифровых технологий в креативной индустрии являются катализатором двух актуальных тем. Во-первых, технологии перестают быть автономными, они становятся все более взаимосвязанными и взаимозависимыми. Как следствие, возрастают их эффективность и ценность. Во-вторых, главными источниками выручки в отраслях развлечений и СМИ становятся смартфоны, компьютеры, телевидение, корпоративные центры обработки данных и программное обеспечение, а также интернет.

"История, связанная с креативными индустриями и цифровизацией - бесшовная коллаборация двух компонентов, которые будут идти вместе всегда, особенно это показала пандемия. Однако творчество - исключительно человеческий процесс, который определяется социальными, культурными, этическими факторами, в настоящее время недоступными для искусственного интеллекта. Именно коллаборация цифровизации с креативными индустриями даст качественный рывок в лидерстве страны на глобальном уровне. Мы увидели, как некоторым секторам - театру, музыке, кино, образованию пришлось переводить свои процессы в онлайн в сжатые сроки. Все говорили о цифровизации и до этого, но в итоге пандемия подстегнула всех к быстрым изменениям. Если участники рынка хотят оставаться в том старом мире, то огромная волна изменений их просто смоет, и останутся только те, кто готов меняться и двигаться вперед", - добавила Асланян.

Организаторами "Российской креативной недели" выступают "Роскультцентр", социальная платформа фонда Росконгресс - фонд Инносоциум, Российский книжный союз, при поддержке Фонда президентских грантов. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия. Спикеры ТАСС также приняли участие в Неделе. Наталия Крючкова присоединилась к паблик-току "Го в журналистику?", а Ольга Хабарова - к дискуссии на тему "Как говорить с молодыми на серьезные темы: отличаются ли языки зумеров и миллениалов?".