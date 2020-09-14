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Пандемия COVID-19

Депрессии у подростков и новый мировой максимум. Главное о коронавирусе за 14 сентября

© EPA-EFE/ABIR SULTAN
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 1 068 320 случаев заражения, из них новых — 5509 (максимальное значение с 30 июля). За сутки умерли 57 человек, за весь период — 18 635.
  • В 61 регионе страны с начала осени выявили больше инфицированных, чем за последние недели лета.
  • Кабмин продлил на сентябрь стимулирующие выплаты медикам.
  • Режим самоизоляции и дистанционное обучение стали причинами неблагополучных психических реакций у 80% детей и подростков в России, у более чем 40% из них наблюдались проявления депрессии.
  • Российские эпидемиологи ожидают повышения заболеваемости коронавирусом в ноябре.
  • Иностранные студенты, поступившие в российские вузы, смогут въехать в РФ в сентябре (речь о гражданах государств, границы которых будут открыты).

Москва

  • Всего зафиксировано 271 793 случая заражения, из них новых — 696.
  • Более 250 жителей Москвы за пять дней сделали прививки от коронавируса, подавляющее большинство чувствуют себя отлично. 
  • Столичные власти не планируют вводить дополнительные ограничительные меры, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Мир

  • Всего зафиксировано более 29 млн случаев заражения, умерли более 924 тыс. человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
  • ВОЗ зафиксировала максимальный рост числа заразившихся в мире за сутки — почти 308 тыс. человек (по данным организации, в мире более 28,6 млн заболевших и более 917 тыс. умерших).
  • ВОЗ прогнозирует рост смертности из-за COVID-19 в Европе в октябре и ноябре.
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