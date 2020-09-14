Гимназию в Краснодаре закрыли на карантин из-за коронавируса

КРАСНОДАР, 14 сентября. /ТАСС/. Карантин ввели в краснодарской гимназии № 25 до 28 сентября из-за угрозы распространения коронавируса в связи со случаями заражения, учащихся перевели на дистанционное обучение, сообщили ТАСС в понедельник в учебном заведении.

В Краснодарском крае с 1 сентября в школах возобновили обучение в очном формате при условии соблюдения требований Роспотребнадзора. Прошлый учебный год школьники заканчивали на дистанционном обучении из-за ограничений, действующих из-за коронавируса.

"Есть предписание Роспотребнадзора о закрытии гимназии на карантин в срок до 28 сентября", - сообщили в гимназии, не уточнив, кто конкретно заразился новой инфекцией.

В краевом управлении Роспотребнадзора в свою очередь уточнили ТАСС, что коронавирус подозревают у педагогического коллектива.

По данным оперативного штаба региона на понедельник, за сутки в Краснодарском крае выявили 92 случая заражения коронавирусом, общее число заразившихся за время пандемии достигло 12 469 человек, из них 831 ребенок. Показатель заболеваемости коронавирусом на 100 тысяч населения составляет 219,7. Выздоровели 9 894 пациента, зафиксированы 224 летальных исхода, в тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 30 пациентов, еще трое - на ЭКМО.