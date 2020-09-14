Пять районных больниц в Дагестане получили передвижные ФАПы

МАХАЧКАЛА, 14 сентября. /ТАСС/. Передвижные фельдшерско-акушерские пункты доставили в пять районов Республики Дагестан, сообщили журналистам в понедельник в региональном Минздраве.

"Пять районных больниц получили передвижные фельдшерско-акушерские пункты на базе автомобилей "Камаз". Поставка мобильных комплексов осуществляется в рамках реализации регионального проекта "Развитие первичной медико-санитарной помощи", - сообщили в министерстве.

Как отмечается, новые машины пополнят автопарк для обслуживания населенных пунктов с небольшим количеством жителей. "Данные передвижные комплексы будут использоваться для обслуживания населения, выездной работы специалистов больниц, проведения диспансеризации, вакцинации в отдаленных населенных пунктах", - приводит пресс-служба слова министра здравоохранения республики Джамалудина Гаджиибрагимова.

Пять передвижных ФАПов отправились в Бабаюртовскую, Цунтинскую, Тляратинскую и Цумадинскую районные больницы, а также в Кочубейскую медико-санитарную часть. Каждый автомобиль оснащен всем необходимым оборудованием для оказания экстренной медицинской помощи, а также проведения профилактических осмотров и диспансерного наблюдения. Жителей будут заранее информировать о прибытии врачей, и они смогут пройти обследование не покидая села.

Кроме того, в ближайшее время ожидаются новые поставки мобильных ФАПов, подчеркнули в региональном министерстве. "Всего же до конца года Дагестан получит 54 передвижных комплекса: из них - четыре мобильные врачебные амбулатории, 32 мобильных ФАПа, 12 флюорографов и шесть маммографов", - говорится в сообщении.