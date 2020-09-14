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Прокуратура выявила нарушения с диспансеризацией детей в детдоме "Елочка" в Симферополе

Кроме того, в учреждении отсутствуют специалисты по организации специального питания через зонд, хотя это является неотъемлемой частью лечебного процесса

ТАСС, 14 сентября. Прокуратура Республики Крым выявила нарушения в пребывании детей в доме ребенка "Елочка" в Симферополе: в учреждении не проводилась диспансеризация 45 воспитанников из 76, говорится в сообщении на сайте Генпрокуратуры РФ.

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"[Проведенная] проверка показала, что учреждение оказывало услуги детям, имеющим паллиативный статус, при отсутствии лицензии на оказание паллиативной медицинской помощи. В нарушение требований законодательства в целях раннего выявления заболеваний не было организовано проведение диспансеризации 45 воспитанников из 76", - говорится в сообщении.

Выяснилось, что в штате учреждения отсутствуют специалисты по организации специального питания через зонд, которое является неотъемлемой частью лечебного процесса и входит в число основных лечебных мероприятий. Кроме того, в помещениях в доме ребенка не было системы оповещения при пожаре и планов эвакуации, а огнетушителей оказалось меньше положенного.

Прокуратура внесла представление зампредседателя Совета Министров Республики Крым - министру труда и социальной защиты. Решается вопрос о привлечении виновных лиц к ответственности.

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