Пашаев считает, что приговор Ефремову отменят

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Адвокат Эльман Пашаев утверждает, что апелляционная инстанция снизит приговор актеру Михаилу Ефремову на год-полтора, а кассационная или Верховный суд и вовсе отменят приговор из-за недостаточного исследования автомобиля артиста.

"В апелляции ему скинут год-полтора, а кассация или Верховный суд отменят приговор. Это я вам гарантирую, потому что не исследована машина. Я надеюсь, что это будет", - заявил на пресс-конференции Эльман Пашаев.

Ранее он неоднократно заявлял, что экспертиза ДНК сработавших в джипе актера подушек безопасности не была проведена, а на руле машины Ефремова нет его отпечатков пальцев, зато есть отпечатки другого человека. По словам адвоката, во время процесса прокурор заявил, что необходимые исследования проведены, но отказался продемонстрировать их суду.

Адвокат также сообщил, что у него прекрасные отношения с актером и он готов помогать до освобождения артиста из мест лишения свободы.

"У меня с ним очень прекрасные отношения, - сказал Пашаев. - До последнего дня, пока Ефремов освободится, я всегда буду рядом, помогу, попросят - всегда буду ехать и помогать".

Гонорар за защиту

Пашаев заявил, что если бы получил гонорар за защиту Ефремова, то перевел бы его на счет детского дома, которому он помогает.

Ранее источник ТАСС сообщил, что Пашаев защищал актера бесплатно. Эту информацию неоднократно публично подтверждал и сам адвокат. "Я за эту работу деньги не брал. Когда я увидел, что в первые три дня он признал вину, за что тут деньги брать? Мы договорились с ним, когда он пришел в себя, что если будет положительный результат, весь свой гонорар, который я буду получать, мы перечислим в детский дом, которому я оказываю постоянно материальную помощь. Мы три месяца работали бесплатно", - сказал Пашаев.

Представлявший интересы артиста в ходе следствия и суда адвокат Эльман Пашаев сообщил в понедельник об окончательном прекращении сотрудничества с Ефремовым. Член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Марина Литвинович на прошлой неделе сообщила ТАСС, что семья Михаила Ефремова продолжает искать адвоката артисту и, вероятно, назовет нового защитника в понедельник. По словам Литвинович, Ефремова перевели из карантинной камеры в постоянную, где содержатся три человека. Семья актера еще не успела его навестить, они оформляют разрешения на свидания.

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в гибели человека в ДТП и приговорил к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима. По словам члена ОНК Евы Меркачевой, актер не ожидал такого приговора и считает, что адвокат "подставил его".