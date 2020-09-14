В Краснодаре три школы перевели на дистанционное обучение из-за заболевших пневмонией

КРАСНОДАР, 14 сентября. /ТАСС/. Управление Роспотребнадзора в Краснодарском крае поручило перевести на дистанционное обучение учащихся трех школ в Краснодаре из-за заболевших пневмонией учеников. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города в понедельник.

"По информации городского департамента образования, учащиеся трех краснодарских школ - № 25 по ул. Рашпилевской, 134, № 37 по ул. Сормовской, 169 и № 4 по ул. Бургасской, 29 - будут временно переведены на дистанционное обучение. Это сделано согласно предписанию Роспотребнадзора, - в этих учебных заведениях есть заболевшие пневмонией", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что в гимназии № 25 и лицее № 4 дистанционное обучение введено на срок до 28 сентября, в школе № 37 - до 22 сентября.

В Краснодарском крае с 1 сентября в школах возобновили обучение в очном формате при условии соблюдения требований Роспотребнадзора. Прошлый учебный год школьники заканчивали на дистанционном обучении из-за ограничений, действующих из-за коронавируса.