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Путин ликвидировал Национальный центр управления в кризисных ситуациях

Предполагается, что таким образом повысится эффективность управления Единой государственной системой предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал указ, отменяющий закон "О федеральном государственном учреждении "Национальный центр управления в кризисных ситуациях" (НЦУКС). Текст указа опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

"Признать утратившим силу указ президента Российской Федерации от 2З октября 2008 года № 1515 "О федеральном государственном учреждении "Национальный центр управления в кризисных ситуациях", - говорится в тексте документа.

В октябре 2019 года НЦУКС МЧС был ликвидирован как самостоятельное юридическое лицо и вошел в состав центрального аппарата министерства. Таким образом центр стал структурным подразделением МЧС. В июне 2020 года Путин закрепил это своим указом.

Предполагается, что таким образом повысится эффективность управления Единой государственной системой предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и Гражданской обороной.

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