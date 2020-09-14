МФЦ Крыма работают по предварительной записи из-за ухудшения ситуации с коронавирусом

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сентября. /ТАСС/. Центры "Мои документы" в Республике Крым с понедельника перевели в режим приема граждан только по предварительной записи в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации, сообщает в понедельник министерство внутренней политики, информации и связи республики.

"С 14 сентября 2020 года прием граждан во всех центрах "Мои Документы" Крыма будет осуществляться только по предварительной записи. Данная мера введена в связи с эпидемиологической ситуацией до особого распоряжения. Кроме того, временно прекращают прием все офисы "Мои Документы" в сельских поселениях Крыма", - говорится в сообщении.

Принимать заявителей исключительно по предварительной записи будут в семи офисах в Сакском, Симферопольском, Белогорском районах и в поселке Партенит под Алуштой. Сеть МФЦ в регионе начала формироваться после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году и функционирует с февраля 2015 года. Сейчас в республике работает 26 МФЦ.

Администрация Симферополя также прекратила личный прием граждан из-за ухудшения ситуации по заражению новой коронавирусной инфекцией, сообщается в понедельник на сайте администрации.

"В связи с ухудшением санитарно - эпидемиологической ситуации в муниципальном образовании городской округ Симферополь Республики Крым, в целях защиты жителей города от распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в администрации города до особого распоряжения прекращен личный прием граждан", - говорится в сообщении.

О пандемии в Крыму

Ранее в понедельник глава республики Сергей Аксенов сообщил, что за 13 сентября 2020 года на территории Республики Крым зарегистрировали 75 случаев коронавирусной инфекции. Всего на текущий период в республике зафиксирован 3 301 случай новой коронавирусной инфекции. Выздоровевших за весь период - 2 084 человека, умерли 42 человека.

Аксенов 1 сентября 2020 года сообщил ТАСС, что ситуация с коронавирусной инфекцией в Крыму является контролируемой, несмотря на увеличение числа выявленных случаев заражения за последнее время. Рост показателей он связал с расширением охвата тестирования в регионе. Максимальное число случаев заражения за сутки (101) зафиксировали 5 сентября.

Из-за пандемии коронавируса в этом году курортный сезон в Крыму начался с задержкой. Республика, по разным оценкам, "потеряла" от 1 млн до 2 млн туристов. С 15 июня отели и санатории региона размещали только жителей полуострова, а с 1 июля начали принимать туристов из других регионов России. За два месяца в Крыму побывали 3,5 млн отдыхающих. При этом власти региона рассчитывают впервые провести круглогодичный сезон.