{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Калининграде пятеро мужчин помыли обувь в святом источнике у православного собора

Полиция выясняет обстоятельства произошедшего

КАЛИНИНГРАД, 14 сентября. /ТАСС/. Пятеро молодых мужчин помыли обувь на источнике в часовне у Кафедрального собора Христа спасителя в честь иконы Божией матери в центре Калининграда и выложили видеозапись этого в интернет. Об этом ТАСС сообщили в Калининградской православной епархии, подтвердив сообщения СМИ об инциденте.

"Мы подтверждаем факт инцидента", - сказали в епархии, воздержавшись от комментариев и добавив, что обстоятельства произошедшего выясняют правоохранительные органы.

В СМИ в понедельник появились сообщения о том, что пятеро мужчин помыли обувь в святом источнике у кафедрального собора в областном центре, смеясь при этом. Местные СМИ сообщают, что в социальных сетях появились извинения от одного из участников видео. Он утверждает, что он сам и его товарищи не знали, что источник имеет серьезное значение.

Теги
РоссияКалининградская область
Пандемия COVID-19
Беглов: в Петербург направили пилотную партию вакцины от коронавируса для врачей
Это несколько десятков доз
Читать полностью