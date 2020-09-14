В Калининграде пятеро мужчин помыли обувь в святом источнике у православного собора

КАЛИНИНГРАД, 14 сентября. /ТАСС/. Пятеро молодых мужчин помыли обувь на источнике в часовне у Кафедрального собора Христа спасителя в честь иконы Божией матери в центре Калининграда и выложили видеозапись этого в интернет. Об этом ТАСС сообщили в Калининградской православной епархии, подтвердив сообщения СМИ об инциденте.

"Мы подтверждаем факт инцидента", - сказали в епархии, воздержавшись от комментариев и добавив, что обстоятельства произошедшего выясняют правоохранительные органы.

В СМИ в понедельник появились сообщения о том, что пятеро мужчин помыли обувь в святом источнике у кафедрального собора в областном центре, смеясь при этом. Местные СМИ сообщают, что в социальных сетях появились извинения от одного из участников видео. Он утверждает, что он сам и его товарищи не знали, что источник имеет серьезное значение.