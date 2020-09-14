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Пандемия COVID-19

ЕС предложил Китаю сотрудничать в создании вакцины от коронавируса

В сообществе подчеркнули, что создание препарата должно происходить в глобальной кооперации

БРЮССЕЛЬ, 14 сентября. /ТАСС/. Лидеры стран Евросоюза предложили Китаю сотрудничать в создании вакцины от нового коронавируса. Об этом заявил в понедельник глава Евросовета Шарль Мишель на пресс-конференции по итогам онлайн-саммита ЕС - КНР.

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"Мы сказали, что развитие и производство вакцины должно происходить в сотрудничестве, в глобальной кооперации", - сообщил он.

Как заявила в свою очередь глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, ЕС ожидает, что Китай присоединится к международным усилиям по созданию и производству вакцин от коронавируса. "ЕС ожидает, что Китай присоединится к международной инициативе COVAX ("Ковакс") по созданию и производству вакцин, а также примет участие в усилиях Всемирной организации здравоохранения по изучению причин возникновения пандемии коронавируса нового типа" - отметила она.

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