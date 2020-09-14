Минпросвещения: школы вправе ввести вторую смену для разведения потоков обучающихся

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Российские школы могут организовать обучение в две смены, чтобы развести потоки обучающихся. Об этом заявил заместитель министра просвещения РФ Виктор Басюк, отвечая на вопросы читателей "Российской газеты".

"Да, это сегодня компетенция самой школы. Увеличение количества школ со второй сменой - опять же временный фактор, продиктованный исключительно мерами защиты здоровья. Школы делают все для того, чтобы разделить потоки обучающихся. В том числе ставят уроки в разные смены", - отметил Басюк.

При этом замминистра считает, что третья смена является недопустимой. "В 2021 году третьей смены быть уже не должно. Сейчас остались единичные случаи в нескольких муниципалитетах по стране, где третья смена устраняется. Мы ведем серьезную работу, в том числе и по строительству новых зданий школ, для того чтобы к 2021 году этот вопрос окончательно решить", - заключил он.

Начальник управления санитарного надзора Роспотребнадзора Ирина Шевкун добавила, что российские школы продолжат работать в особых условиях до улучшения эпидемиологической ситуации в стране. "Работа школ в особых условиях будет продолжаться до тех пор, пока эта эпидситуация в стране не стабилизируется. СанПиН действует до 1 января 2021 года, но это не потому, что с нового года все закончится и санитарные правила не нужно будет соблюдать", - отметила Шевкун.